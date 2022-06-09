2022/06/09 | 21:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير الكويتي سالم الزمانان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الخميس، سفيرَ دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله”.

وأضاف، أنه “تم بحث استمرار تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين في المجالات كافة”، مشيرا الى أن “الحلبوسي أشاد بجهود السفير خلال فترة عمله في العراق بهذا المجال، وتمنى له التوفيق في مهماته المقبلة”.

من جانبه، قدَّم الزمانان شكره لرئيس مجلس النواب، مشيراً إلى “استمرار بلاده بدعم العراق والتعاون في جميع المجالات، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والسفير الكويتي يبحثان استمرار تعزيز العلاقات الثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والسفير الكويتي يبحثان استمرار تعزيز العلاقات الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).