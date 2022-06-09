شريف منير يوجّه شكره لدولة المغرب.. والسبب!

2022/06/09 | 21:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف الممثل المصري شريف منير أنه يستعد للتكريم في دولة المغرب.



وقد نشر شريف منير​ صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقها بتعليق، بيّن من خلالها أنه تسلّم دعوة حضور لأحد المهرجانات في المغرب لتكريمه هناك.

وقال منير “اليوم جاءتني دعوة تكريم من مهرجان تطوان المغربي السينمائي الدولي وأنا سعيد جداً على المستوى الشخصي، ومتحمس جداً للمهرجان” واضاف “أقدم شكري الى دولة المغرب وإدارة المهرجان على التكريم”.



وقد تفاعل الجمهور مع منشور شريف، وعبروا عن حبهم له من خلال تعليقاتهم، ومن وجهة نظرهم رأوا أنه يستحق هذا التكريم، بعد أعمال فنية مكللّة بالنجاح.

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