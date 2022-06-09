بلينكن: التصعيد النووي الإيراني سيؤدي إلى نتائج عكسية ومزيد من العزلة

2022/06/09 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم معلومات فنية ذات مصداقية رداً على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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