نينوى.. الحشد الشعبي يطيح بقيادي داعشي في قاطع برطلة

2022/06/09 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحشد الشعبي يطيح بقيادي داعشي في نينوى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:47

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