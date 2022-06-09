2022/06/09 | 21:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حدد عضو الإطار التنسيقي والنائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، اليوم الخميس، موعد البدء بالحورات الجدية بشأن إكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية.وقال الصيهود في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان “الكتل السياسية ستبدأ بحوارات جديدة لاكمال الاستحقاقات الدستورية المقبلة من بينها رئاسة الجمهورية والوزراء بعد انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان”.واشار الى ان “هناك محاولات ومبادرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالاطار يحدد موعد البدء بحوارات جدية حول تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالاطار يحدد موعد البدء بحوارات جدية حول تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).