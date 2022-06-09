القبض على إرهابي بارز في كركوك

2022/06/09 | 22:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتمي لفلول “داعش” الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع برطلة.

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