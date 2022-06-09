الكهرباء: محطة طريق الهاشمية في واسط عادت الى الخدمة

2022/06/09 | 22:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إدخال محطة تحويل كهرباء طريق الهاشمية 132 كي في للضغط الفائق في بابل إلى الخدمة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "ضمن جاهزية وزارة الكهرباء لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أنجزت الملاكات الهندسية والفنية في قسم تنفيذ المشاريع، في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للفرات الأوسط، إدخال محطة طريق الهاشمية الجديدة ضمن قرض سيمنز".وأضاف البيان، أن "المحطة ستعمل تحت الفولتية سعة 90 x 3 - 33/132 ك.ف لأول مرة، عبر ربط وتشغيل خط طريق الهاشمية، ومجمع القوى 1 و2 جهد 132 ك.ف، ومحولات القدرة 1 و2 و3 من جميع الجهات مع محولات الخدمة، والتي ستساهم إجمالاً في فك اختناقات شبكة الطاقة الكهربائية في محافظة بابل عبر 3 محولات رئيسة".وتابعت أن "المحطة المذكورة من المشاريع المهمة في المحافظة، حيث أنشئت وفق افضل المواصفات الفنية، وستسهم فعلياً في فك الاختناقات، وزيادة ساعات تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية".وأشارت إلى أن "المحطة تمثل احدى خطط وزارة الكهرباء المستقبلية، المستهدفة انشاء بنى تحتية لمحطات كهربائية قادرة على دعم المنظومة الوطنية، ورفدها بزخم إضافي من الطاقة".

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