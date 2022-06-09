“بسبب ظهور الرئيس الوكراني فيها”.. روسيا تحاول استئناف هجوماً على المنطقة

2022/06/09 | 22:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قال مسؤول عسكري أوكراني رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تحاول استئناف هجومها على منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، من أجل السيطرة عليها بالكامل، وذلك بعد ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها.

وقال نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكسي غروموف، إن “القوات الروسية من المرجح أن تندفع من منطقة خيرسون الجنوبية، التي تسيطر عليها موسكو بشكل كبير، باتجاه زابوريجيا المجاورة”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واجتاحت القوات الروسية الجزء الجنوبي من زابوريجيا، بما في ذلك مدينتان رئيستان ومحطة نووية رئيسة، في الأسابيع الأولى من الحرب، ولا تزال في أيدي القوات الروسية.

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