غروسي يتحدث لـCNN عن عواقب تعطيل إيران كاميرات مراقبة في منشآتها النووية

2022/06/09 | 22:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قيام إيران بتعطيل 27 كاميرا مخصصة لمراقبة نشاطاتها النووية قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافايل غروسي خلال مقابلة مع شبكة CNN، إن تقديره "يعتمد على الوقت النسبي الذي يمكن للوكالة تحمله في عدم الوصول إلى هذا النوع من المعلومات." موضحًا أن ذلك يتعلق "بمقدار الوقت الذي تعمل أجهزة الطرد المركزي، مع استمرار إنتاج الماء الثقيل ، وبناء وتجميع أجهزة الطرد المركزي دون أن يكون للوكالة معاينة على ذلك."

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