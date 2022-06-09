منتخب مصر ينهار أمام

2022/06/09 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منيت مصر وصيفة بطلة النسخة الأخيرة وحاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بخسارة مذلة أمام مضيفتها إثيوبيا صفر-2 الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات نسخة 2023 المقررة في ساحل العاج.

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