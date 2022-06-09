لا يتوقف عن حصد الألقاب.. محمد صلاح يكسب جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية

2022/06/09 | 22:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2022 والتي تقدمها رابطة المحترفين الإنجليزية، الخميس

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