2022/06/09 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة، الخميس، أن وحدة الشؤون الفلسطينية سابقاً أصبحت تسمى الآن مكتب الشؤون الفلسطينية ولا يزال يقودها على الأرض في القدس رئيس المكتب، جورج نول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تكشف للحرة الاسم الجديد لـ"وحدة الشؤون الفلسطينية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تكشف للحرة الاسم الجديد لـ"وحدة الشؤون الفلسطينية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).