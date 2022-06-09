تيك توك تعزز الرفاهية الرقمية عبر أدوات إدارة الوقت

2022/06/09 | 22:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت منصة تيك توك عن أدوات جديدة للرفاهية الرقمية تحث المستخدمين على أخذ استراحة من التطبيق بعد جلسات طويلة وتساعدهم في التحكم بمقدار الوقت الإجمالي الذي يقضونه عبر منصة التواصل الاجتماعي.وتحظى منصة مشاركة الفيديو بشعبية كبيرة بين المراهقين.وقالت الشركة إن الأداتين الجديدتين توضعان جنبًا إلى جنب مع ميزة حد الوقت اليومي […]

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