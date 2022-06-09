جهاز مكافحة الإرهاب يحتل المرتبة الرابعة عالمياً على مستوى العمليات الخاصة

2022/06/09 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الخميس، عن حصد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي المرتبة الرابعة عالمياً على مستوى أجهزة وفرق العمليات الخاصة.وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المملكة الأردنية الهاشمية اختتمت فعاليات مسابقة المحارب الدولي للعمليات الخاصة بمُشاركة (40) دولة".وبين أن "منتسبي الجهاز حصدوا المرتبة الثانية على مستوى الدول المشاركة، والمرتبة الثالثة على مستوى الفرق الـ(80) المشتركة في هذه المسابقة، والمرتبة الثانية كأفضل فريق قتالي باقتحام المدن ".وأوضح أنه "بذلك قفز جهاز مُكافحة الإرهاب بالترتيب العالمي من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الرابعة عالميًا على مستوى أجهزة وفرق العمليات الخاصة".

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