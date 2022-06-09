قانوني يستعرض ايجابيات وسلبيات قانون الأمن الغذائي

2022/06/09 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ايجابيات وسلبيات قانون الأمن الغذائي الذي صوت عليه مجلس النواب يوم أمس.وقال التميمي في بيان ورد لايرث نيوز، إن “قانون الأمن الغذائي ليس بديلا عن الموازنة لأن الموازنة هو قانون ملزم وفق المادة ٦٢ من الدستور العراقي التي تقول بأنه أوجبت على مجلس الوزراء […]

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