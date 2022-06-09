2022/06/09 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xdwP7er4FwU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يلوّح بمغادرة البرلمان.. وأربيل تستقبل الرسائل عبر الصواريخ | برنامج المساحة مع علي فرحان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يلوّح بمغادرة البرلمان.. وأربيل تستقبل الرسائل عبر الصواريخ | برنامج المساحة مع علي فرحان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).