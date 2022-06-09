2022/06/09 | 23:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C-6OEOq6FS4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليس لدى الحكومة ما تفعله.. رسائل بدون تشفير تبعث بها الدرون المفخخة عبر سماء أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليس لدى الحكومة ما تفعله.. رسائل بدون تشفير تبعث بها الدرون المفخخة عبر سماء أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).