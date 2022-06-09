ميتا توقف تطوير ساعتها الذكية

2022/06/10 | 00:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أوقفت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، تطوير ساعة ذكية مزودة بكاميرا مزدوجة وتعمل بدلاً من ذلك على أجهزة أخرى للمعصم، وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج.وتم تصميم الجهاز، الذي ظل قيد التطوير لمدة عامين على الأقل، ليشمل العديد من الميزات الشائعة في الساعات الذكية الأخرى، بما في ذلك تتبع النشاط وتشغيل الموسيقى […]

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