شاهد بالفيديو.. تضمن حتى أخطاءً نحوية وثغرة عبر الاقتراض واحجية المنافذ الحدودية

2022/06/10 | 00:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AGbgqizk0sQ

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