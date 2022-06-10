2022/06/10 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2XXwkdBElUI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهدي عبد الكريم : حكومة الأغلبية ستصادر سلاح الفصائل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهدي عبد الكريم : حكومة الأغلبية ستصادر سلاح الفصائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).