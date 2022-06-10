نواب الكتلة الصدرية يوقعون على استقالاتهم في الحنانة

2022/06/10 | 00:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / وقع نواب الكتلة الصدرية، اليوم الخميس، على استقالاتهم في الحنانة بالنجف، فيما وضعوها تم تصرف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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