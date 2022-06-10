2022/06/10 | 00:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالتفاصيل: هذا ما حدث اثناء مداهمة وكر لتجارة المخدرات في الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Tb6qB3T8BKY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالتفاصيل: هذا ما حدث اثناء مداهمة وكر لتجارة المخدرات في الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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