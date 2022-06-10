بايدن يعلق في تصريحات لـCNN على مقاطعة بعض القادة لقمة الأمريكتين

2022/06/10 | 01:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات لشبكة CNN، إنه لم يكن قلقًا بشأن مقاطعة بعض القادة، مثل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور و رؤساء آخرين من أمريكا الوسطى، لقمة الأمريكتين.

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