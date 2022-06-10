بوساطة أميركية-سعودية.. اجتماع بين

2022/06/10 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران لوكالة رويترز، الخميس، إن قوى الحرية والتغيير بدأت اجتماعا غير رسمي مع المكون العسكري بوساطة أميركية سعودية.

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