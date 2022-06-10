2022/06/10 | 01:17 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مصدران لوكالة رويترز، الخميس، إن قوى الحرية والتغيير بدأت اجتماعا غير رسمي مع المكون العسكري بوساطة أميركية سعودية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوساطة أميركية-سعودية.. اجتماع بين "الحرية والتغيير" والعسكر في السودان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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