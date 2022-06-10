التجارة تحصي كميات الحنطة المسوقة في نينوى

2022/06/10 | 01:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن وصول الكميات المسوقة من الحنطة إلى 70 ألف طن في نينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة محمد حنون، بحث مع الملاكات الادارية والفنية التابعة لوزارة التجارة في محافظة نينوى اليات انجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة وتذليل معوقات العمل في المراكز التسويقية وبما يسهم في استلام كافة الكميات الموجودة في المخازن الاهلية المتواجدة في مناطق المحافظة" .وأكد حنون، خلال لقائه بالملاكات الفنية والادارية في محافظة نينوى على "اهمية استنفار كل الطاقات لانجاح الموسم التسويقي فضلا عن اهمية ممارسة اعلى درجات الوعي والارشاد مع الفلاحين والمزارعين بغية تسليم كل مالديهم من كميات الحنطة لمراكز التسويق"، مشيرا إلى أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب اتخذت جملة من الاجراءات الفنية والادارية لحل المشاكل التي حصلت في المواسم السابقة عبر حزمة اصلاحات سواء في المواصفة الفنية لاستلام مادة الحنطة او من خلال اليات التعامل مع الفلاحين والمزارعين من خلال اللجنة التسويقية العليا التي يشارك فيها مكتب رئيس الوزراء والامن الوطني والجمعيات الفلاحية ودائرة الرقابة التجارية والمالية". وأضاف أن "الموسم التسويقي في مدينة الموصل حقق نجاحا جيدا من خلال التوسع في نسبة التسويق الى المراكز التسويقية فضلا عن التفاعل الذي ابداه الفلاحين والمزارعين لانجاح الموسم الحالي".وشدد على "اهمية انجاح الموسم التسويقي وتبسيط الاجراءات امام الفلاحين بالاضافة الى قيام فاحصي المختبر بممارسة اعلى درجات الشفافية اثناء استلام الكميات المسوقة من الفلاحين مع امكانية ممارسة الوعي والتحرك على الفلاحين من اجل تسليم محصول الحنطة لمخازن الحبوب"، مؤكداً "أهمية استلام كل كميات القمح من المنتج الوطني وتسليمها الى مواقع تجارة الحبوب".وشدد على أن "الوضع الحالي يتطلب وجود خزين استراتيجي من مادة الحنطة يتيح استخدامه ضمن مفردات البطاقة التموينية من اجل سلامة واستقرار الامن الغذائي العراقي"، لافتا إلى " وصول نسبة الكميات المسوقة في المحافظة الى 70 الف طن".وبين أن "المحافظة قادرة على الوصول الى تسويق 200 الف طن وهو انجاز جيد خصوصا وان نينوى سجلت قبل اعوام نسبة تسويق وصلت الى مليون طن باستثناء العام الماضي الذي تراجع فيه التسويق الى 90 الف طن اي فقدت مايقارب 900 الف طن في الموسم الماضي ".

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