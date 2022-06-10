مصادر تكشف لـCNN عن صفقة بين فنزويلا وأوروبا بشأن النفط

2022/06/10 | 02:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان، لشبكة CNN، إن فنزويلا ستستأنف تصدير النفط الخام إلى أوروبا مقابل تخفيف الديون.

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