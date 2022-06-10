نفتالي بينيت في الإمارات في “زيارة خاطفة”

2022/06/10 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أبو ظبي في التاسع من حزيران/يونيو 2022 © مكتب الحكومة الإسرائيلية الإعلامي/ا ف ب كوبي جدعون ابوظبي (أ ف ب) – وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الخميس الى الإمارات العربية المتحدة في زيارة قصيرة، لإجراء محادثات مع رئيس […]

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