شاهد بالفيديو.. عراقيون يلجأون لشراء الالماس بدلاً من الذهب - Morning Live - الحلقة ٥٥

2022/06/10 | 02:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G1PD_bs_g24

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