واشنطن تحذر من

2022/06/10 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن الخميس أن إيران تزيد "تعقيد" الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015

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