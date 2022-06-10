منتخب مصر في مرمى الانتقادات بعد الهزيمة أمام إثيوبيا.. ومطالبات بإقالة إيهاب جلال

2022/06/10 | 04:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هُزم المنتخب المصري لكرة القدم (2-صفر) أمام نظيره الإثيوبي في المباراة التي أقيمت بمالاوي، يوم الخميس، خلال الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا، وتذيل منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 3 نقاط.

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