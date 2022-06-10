من المسؤل عن إهانة الرسول؟

2022/06/10 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأت الأزمة قبل أيام بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها جيندال عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات!

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