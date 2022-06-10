أوكرانيا تفرض عقوبات على بوتين وكبار المسؤولين الروس

2022/06/10 | 05:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، مرسوما بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس.

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