لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس: تغريدة لترامب ألهمت المتطرفين

2022/06/10 | 05:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم الخميس، إنها حصلت على "أدلة جوهرية" تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة"

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