فيسبوك تعيد النظر في اتفاقياتها مع الناشرين

2022/06/10 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة وول ستريت جورنل عن أشخاص مطلعين أن شركة ميتا مالكة شبكة "فيسبوك" تعيد النظر في اتفاقياتها مع المؤسسات الإعلامية التي تدفع لها مقابل التقارير.

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