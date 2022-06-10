تقرير: روسيا تملأ مصنعا لتعبئة اللحوم في أوكرانيا بجثث قتلاها

2022/06/10 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حولت روسيا مصنعا لتعليب اللحوم في مدينة ميليتوبول الأوكرانية المحتلة إلى مشرحة أصبحت الآن "ممتلئة بالكامل" بجثث الجنود الروس القتلى، وفقا لتقرير من مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

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