شرطة الأنبار تعلن اعتقال أشخاص ظهروا بمقطع فيديو 'داخل جامع'

2022/06/10 | 06:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، الخميس، عن اعتقال أشخاص ظهروا بمقطع فيديو داخل جامع وحاولوا "الاساءة" لسمعة المحافظة وبيوت الله.

وقالت الشرطة في بيان، إن "قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وجه على الفور باعتقال العناصر الذين ظهروا على التواصل الاجتماعي وهم يحاولون الإساءة لسمعة المحافظة وبيوت الله من خلال بث فديو يتكلمون به من داخل حرم الجامع الكبير في مدينة الرمادي".

وأضاف البيان أنه "تم اعتقال الاشخاص وايداعهم التوقيف في مكافحة اجرام الانبار لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون ليكونوا عبرة لمن يحاول الاساءة للمقدسات الدينية".

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