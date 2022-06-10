الكشف عن ترتيب جهاز مكافحة الإرهاب عالمياً

2022/06/10 | 06:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، عن وصول ترتيب جهاز مكافحة الإرهاب الى المركز الرابع عالمياً.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، "اختتمت اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية فعاليات مسابقة المحارب الدولي للعمليات الخاصة بمُشاركة (40) دولة"، مشيراً الى أن "أبطال جهاز مكافحة الارهاب العراقي حصدوا المرتبة الثانية على مستوى الدول المشاركة

والمرتبة الثالثة على مستوى الفرق الـ(80) المشتركة في هذه المسابقة والمرتبة الثانية كأفضل فريق قتالي باقتحام المدن".

وأضاف أن "تصنيف جهاز مُكافحة الإرهاب قفز بالترتيب العالمي من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الرابعة عالمياً على مستوى أجهزة وفرق العمليات الخاصة".

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