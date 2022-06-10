قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة تركية في الموصل

2022/06/10 | 06:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بتعرض محيط قاعدة تركية للاستهداف بالصواريخ في الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة زليكان التركية في الموصل تعرض للاستهداف بصاروخي كاتيوشا".

وأضاف المصدر أنه "لم يتسبب القصف باصابات تذكر حتى الان".

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