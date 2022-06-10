صرخة بين الجرح والمجروح في عضو رجــل !! - نجيب طلال

2022/06/10 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_طلال صرخة بين الجرح والمجروح في عضو رجــل !! نـــجــيب طــلالقبــل القول:تأكيدا بأن: المبدع والمسرحي: أحمد أمل ؛ لم يأت من فراغ إبداعي وفكري؛ بل خابر وخابرته دروب الإبداع والحياة؛ مقـدما نفسه عن طواعية قربانا للركح من بداية السبعينات من (ق/ م) إلى الآن؛ عاشقا مهووسا بروحانية ديونيزوس وإ ......





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