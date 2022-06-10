دواعي السعادة - سمير الأمير

2022/06/10 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_الأمير دواعي السعادة...



قصة قصيرة بقلم / سمير الأميرارتدى ملابسه بسرعة، لم يكترث لكون القميص الذي تناوله متسخا وبائسا جدا، قدر أنها إن أفلتت الموعد الذي حددته للسفر سينتابها القلق، وأراد أن يثبت أنه مهتم براحتها، منذ ثلاثين عاما يحاول ذلك ويفشل في كل مرة، فيصيبه الفتور والملل ويسعى في الأرض بعيدا، لكنه في كل مرة يعود ويكرر الحماقات التي أصبحت تزعجها،: "اقول لك كبرت، كل الناس مثلي، لا ......





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