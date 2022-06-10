هجوم الكابيتول.. التحقيق البرلماني يضع ترامب في صلب محاولة انقلابية

2022/06/10 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لجنة تحقيق أميركية تفاصيل هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول عبر جلسات استماع مخصصة للتلفزيون لرواية ما حصل بخصوص التمرد العنيف من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.

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