تصرفات قيادة السعودية منذ 2015 و

2022/06/10 | 07:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راسلت لجنة الأمن القومي على رأس 5 لجان تابعة للكونغرس الأمريكي، 6 طلبات للرئيس بايدن قبل زيارة متوقعة للمملكة العربية السعودية.

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