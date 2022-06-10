نص كلمة نصرالله عن موقع السفينة اليونانية ورد حزب الله

2022/06/10 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني موضوع وصولة سفينة يونانية "تموضعت على مقربة من حقل كاريش الواقع على الخط 29 بالمنطقة المتنازع عليها" بين لبنان وإسرائيل على حد تعبيره.

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