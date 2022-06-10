اتفاق مع الفيفا يسهل حضور الإسرائيليين لمونديال قطر

2022/06/10 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت إسرائيل لاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بالسماح لمشجعيها بالسفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022 خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين.

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