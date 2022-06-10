محاكمات صورية.. روسيا تفتح 100 قضية ضد جنود أوكرانيين

2022/06/10 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة يراها الغرب مؤشرا خطيرا، قال محققون روس إنهم فتحوا أكثر من 1100 قضية في "جرائم ضد السلام" ارتكبتها الحكومة الأوكرانية، مما يمهد الطريق لما يمكن أن يتحول إلى محاكمة صورية جماعية لمئات من أفراد الخدمة الأوكرانية.

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