كوريا الشمالية تسجل أقل من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/06/10 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أقل من 50 ألف إصابة جديدة بالحمى يشتبه بأنها إصابة بفيروس كورونا.وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، نقلا عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أن حوالي 45540 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار الـ24 ساعة الماضية حتى الساعة السادسة مساء في […]

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