2022/06/10 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحطمت طائرة تابعة للجيش الأمريكي في ولاية كاليفورنيا في حادث هو الثاني من نوعه في اليومين الماضيين.وأعلنت قيادة مشاة البحرية الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن مقتل 5 عسكريين أمريكيين جراء تحطم طائرة من طراز “إم في 22 أوسبري.ويوم الخميس أفادت قيادة قاعدة “إل سنترو” للطيران بتحطم مروحية عسكرية وكان على متنها الطائرة […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي يفقد طائرة ثانية خلال يومين في كاليفورنيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأمريكي يفقد طائرة ثانية خلال يومين في كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأمريكي يفقد طائرة ثانية خلال يومين في كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).