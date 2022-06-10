مصر و عصور إضمحلالها(10) - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس الجزء الثالث من المقال الثالث .(( الفقد و ضياع الهوية الكيمية )) .
تأثير الإستعمار الإستيطاني اليوناني ثم الروماني علي واقع المجتمع المصرى ..
تجلي خطره الأكبر فيما حدث بالنسبة إلي لغة المصريين و أديانهم .
فالطبقة الحاكمة البطلسية و الرومانية الشرقية ..
كانت تتكلم و تكتب اليونانية ..
و اصرت علي أن تكون المعاملات مع الحكومة بتلك اللغة .
علي الجانب الأخر كان المصريون يتكلمون و يكتب ......
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