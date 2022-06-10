مصر و عصور إضمحلالها(10) - محمد حسين يونس



مصر و عصور إضمحلالها(10) - محمد حسين يونس
2022/06/10 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الجزء الثالث من المقال الثالث .(( الفقد و ضياع الهوية الكيمية )) .

تأثير الإستعمار الإستيطاني اليوناني ثم الروماني علي واقع المجتمع المصرى ..

تجلي خطره الأكبر فيما حدث بالنسبة إلي لغة المصريين و أديانهم .

فالطبقة الحاكمة البطلسية و الرومانية الشرقية ..

كانت تتكلم و تكتب اليونانية ..

و اصرت علي أن تكون المعاملات مع الحكومة بتلك اللغة .

علي الجانب الأخر كان المصريون يتكلمون و يكتب ......

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