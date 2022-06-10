2022/06/10 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الجزء الثالث من المقال الثالث .(( الفقد و ضياع الهوية الكيمية )) .



تأثير الإستعمار الإستيطاني اليوناني ثم الروماني علي واقع المجتمع المصرى ..



تجلي خطره الأكبر فيما حدث بالنسبة إلي لغة المصريين و أديانهم .



فالطبقة الحاكمة البطلسية و الرومانية الشرقية ..



كانت تتكلم و تكتب اليونانية ..



و اصرت علي أن تكون المعاملات مع الحكومة بتلك اللغة .



علي الجانب الأخر كان المصريون يتكلمون و يكتب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر و عصور إضمحلالها(10) - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر و عصور إضمحلالها(10) - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).