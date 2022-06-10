ضجة بعد فيديو رد فعل حرس بايدن على اقتراب فتاة من الموكب بلوس انجلوس

2022/06/10 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن واقتراب فتاة منه خلال سيره في الشارع وكيف كانت ردة فعل عناصر الأمن المسؤولة عن حماية الموكب.

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