صحيفة: هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

2022/06/10 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الخميس، أن هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.ونقلت صحيفة “بلومبرغ” رسالة دبلوماسية دنماركية، جاء فيها أن أوكرانيا لا تتوافق إلى حد كاف مع المعايير المتعلقة باستقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الأقليات.ويشار في الوثيقة إلى أنه على […]

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